8 Şubat vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı bugün ne durumda

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19 bilgilendirme sayfasında 8 Şubat 2021 günü Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuna sunuldu.
Öte yandan açıklanan son veri tablosuna göre son 24 saatte 103 kişinin korona-virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren Türkiye'de can kaybının ise bugün itibari ile 26 bin 900'e yükseldiği bilgisi edinildi.
Bugün itibari ile Türkiye'de salgın başlangıcından beri toplam vaka sayısının 2 milyon 539 bin 559 olduğu,ve hastalığa yakalanarak tedavi gören yada ayakta iyileşen 8 bin 567 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 449 bin 273'e yükseldiği öğrenildi.Öte yandan hastalarda oluşan zatürre oranının % 3,7 iken ağır hasta sayısının ise 1310 olduğu açıklandı.