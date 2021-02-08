8 Şubat vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı bugün ne durumda

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19 bilgilendirme sayfasında 8 Şubat 2021 günü Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuna sunuldu.

Öte yandan açıklanan son veri tablosuna göre son 24 saatte 103 kişinin korona-virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren Türkiye'de can kaybının ise bugün itibari ile 26 bin 900'e yükseldiği bilgisi edinildi.

Toplamda yapılan test sayısının 30 milyon 755 bin 784 olduğu belirtildi. Bugün toplamda 139 bin 378 test yapılarak ulaşılan pozitifnın 8 bin 103 olduğu ayrıca yeni hasta sayısının ise 632 olduğu öğrenildi.Hasta olan kişileri bulundukları bölgelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bugün itibari ile Türkiye'de salgın başlangıcından beri toplam vaka sayısının 2 milyon 539 bin 559 olduğu,ve hastalığa yakalanarak tedavi gören yada ayakta iyileşen 8 bin 567 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 449 bin 273'e yükseldiği öğrenildi.Öte yandan hastalarda oluşan zatürre oranının % 3,7 iken ağır hasta sayısının ise 1310 olduğu açıklandı.