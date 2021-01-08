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8 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Son açıklanan resmi rakamlara göre bugün tespit edilen vaka sayısı 11 bin 479 oldu.

08 Ocak 2021 Cuma 19:22
8 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre son 1 gün içinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 184 bini aşarken, test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 11 bin 479 olarak açıklanırken, semptonlu hasta sayısı ise bin 291 olarak açıklandı.

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 186 olarak açıklandı ve toplam can kaybımız 22 bin 450'ye çıktı.

Ağır hasta sayısınıda ki düşüş ise devam etti ve son olarak ağır hasta olarak tedavi gören kişi sayısı 3 bin 94 olarak kayıtlara geçti.

8 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:22
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8 Ocak Vaka SayılarıKoronavirüs Vaka Tablosu
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