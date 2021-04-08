8 Nisan vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 56 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı 8 Nisan 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu resmi intenert sitesi üzerinden duyurdu.

Vaka sayısı 55 bini aştı

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde ki hastanelerde toplam 304 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapılırken, 55 bin 841 kişin test sonuçları pozitif çıktı.

2 bin 316 kişi hastanelere yatırıldı

Son 24 saat içinde 258 can kaybı

Bugün korona virüs hastalığı tespit edilen 2 bin 316 kişi hastalığı ağır gerçidikleri için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak bugün ülke genelinde 258 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybımız 33 bin 201 olarak kayıtlara geçti.

8 NİSAN 2021 KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU