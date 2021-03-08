8 Mart korona tablosu açıklandı! Vaka sayısı 13 bini aştı

Normalleşme ile birlikte korona virüs vaka sayılarında artış eğilimi merakla takip edilirken, Sağlık Bakanlığı az önce 8 Mart tarihli korona tablosunu resmi intenet sitesinden açıkladı.

VAKA SAYISI 13 BİNİ AŞTI

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre son 24 saat içinde yaklaşık 140 bin kişine korona testi yapılırken, 13 bin 215 kişide korona virüs tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkan 767 kişi ise tedavileri için hastaneye yatırıldı.

64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 64 kişi oldu ve toplam can kaybı 29 bin 94 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan tabloda ağır hasta sayısı ise bin 239 olarak açıklandı.

8 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU