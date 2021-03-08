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8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir klip hazırladı. Kadın Demek adı verilen klipte kadınlar gününe özel şarkı seslendirildi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu klibi resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:05
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ‘’Kadın Demek’’ adlı bir şarkı ve klip paylaştı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kadın demenin hayat, aşk, emek, umut, onur ve gurur demek olduğunu bildirdi.

Klibin içeriğinde 15 Temmuz direnişinde cesur bir davranış sergileyen kadınlara da atıfta bulunulurken, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa çıkarılan Diyarbakır anneleri de unutulmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde paylaşılan videoda kadının dünden bugüne kadar toplum ve aile yaşamı üzerindeki önemi ve yeri işlendi. Kadınların yaşamın her alanında çok değerli bir yeri olduğunun belirtildiği şarkıda, mücadelesiyle yüreklerde yer edinen kadınlar da unutulmadı.




Son Güncelleme: 08.03.2021 11:05
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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