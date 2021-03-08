8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı

’ne özel ‘’Kadın Demek’’ adlı bir şarkı ve klip paylaştı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kadın demenin hayat, aşk, emek, umut, onur ve gurur demek olduğunu bildirdi.

Klibin içeriğinde 15 Temmuz direnişinde cesur bir davranış sergileyen kadınlara da atıfta bulunulurken, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa çıkarılan Diyarbakır anneleri de unutulmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde paylaşılan videoda kadının dünden bugüne kadar toplum ve aile yaşamı üzerindeki önemi ve yeri işlendi. Kadınların yaşamın her alanında çok değerli bir yeri olduğunun belirtildiği şarkıda, mücadelesiyle yüreklerde yer edinen kadınlar da unutulmadı.