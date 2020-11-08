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8 Kasım vaka sayıları açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı bugün 2 bin 500 sınırını aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Kasım tarihli koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından duyurdu. Korona virüs vaka sayısı bugün 2 bin 500 sınırını aştı.

08 Kasım 2020 Pazar 19:43
8 Kasım vaka sayıları açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı bugün 2 bin 500 sınırını aştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın açıkladığı resmi verilere göre bugün hastanelerde yapılan 141 bin 944 korona virüs testinin 2 bin 516'sı pozitif çıktı ve toplam vaka sayısı 395 bini aştı.


Hastalık sebebiyle hayata tutunamayıp, vefat eden kişi sayısı ise son 24 saat içinde 84 kişi arttı ve toplam vefat sayısı 10 bin 887 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, yapmış olduğu açıklamada bugün ki artışla birlikte ağır hasta sayısının 2 bin 740!a ulaştığını duyurdu ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini sözlerine ekledi.

8 KASIM TARİHLİ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 08.11.2020 19:43
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Bakan KocaFahrettin Koca8 Kasım Koronavirüs Vaka Sayıları
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