8 Kasım vaka sayıları açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı bugün 2 bin 500 sınırını aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Koca'nın açıkladığı resmi verilere göre bugün hastanelerde yapılan 141 bin 944 korona virüs testinin 2 bin 516'sı pozitif çıktı ve toplam vaka sayısı 395 bini aştı.
Bakan Koca, yapmış olduğu açıklamada bugün ki artışla birlikte ağır hasta sayısının 2 bin 740!a ulaştığını duyurdu ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini sözlerine ekledi.
8 KASIM TARİHLİ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 08.11.2020 19:43