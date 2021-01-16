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75 yaşındaki kadın, engelli kızını döven kocasını bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı kadın, kendisine ve engelli kızına sürekli şiddet uygulayan eşini bıçaklayarak öldürdü. Yaşlı kadının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:26
75 yaşındaki kadın, engelli kızını döven kocasını bıçaklayarak öldürdü
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Olay, dün akşam Mamak ilçesi’nin Bahçelerüstü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre  Nimet Akgün (75), kendisine ve engelli çocuğuna şiddet uygulayan 80 yaşındaki eşi Ali Akgün ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nimet Akgün, mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. Mahalle sakinlerinin eve gelen sağlık ekipleri, Ali Akgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Engelli kızına yapılanlara dayanamadı

Olay sonrasında gözaltına alınan Nimet Akgün, 50 yaşındaki engelli kızı ile polis merkezine götürüldü. Emniyette ifade veren Nimet Akgün, eşinin kızına ve kendisine yıllardır şiddet uyguladığını ve bu nedenle öldürdüğünü söyledi.

Muhtar: Eşinin şiddet uyguladığını söylüyordu

Mahalle muhtarı Seher Erdem konuyla ilgili konuşarak, eşini öldüren Nimet Akgün’ün sık sık kendisine geldiğini ve maddi sıkıntılar nedeniyle evde yemek yapamadığını söylediğini dile getirdi. Belediyeden yemek yardımı temin ettiklerini söyleyen muhtar, ailenin herhangi bir olaylarına şahit olmadıklarını ancak kadının eşinin kızını dövdüğünü söylediğini belirtti.

Son Güncelleme: 16.01.2021 23:33
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AnkaraMamakBahçelerüstüMuhtar
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