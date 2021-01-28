İzmir’in Çiğli ilçesinde ikamet eden yaşlı çiftin arasında, televizyon izleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 70 yaşındaki adam, karısına baltayla vurarak ağır yaraladı.
Hayati tehlikesi devam ediyor
Komşuların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri suç aleti baltaya ulaşarak, Murat I.’yı gözaltına aldı.
Son Güncelleme: 28.01.2021 18:41