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70 yaşındaki adam, karısına baltayla vurarak ağır yaraladı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 70 yaşındaki adam, tartıştığı eşinin başına baltayla vurarak ağır yaraladı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

28 Ocak 2021 Perşembe 18:41
70 yaşındaki adam, karısına baltayla vurarak ağır yaraladı
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İzmir’in Çiğli ilçesinde ikamet eden yaşlı çiftin arasında, televizyon izleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 70 yaşındaki adam, karısına baltayla vurarak ağır yaraladı.

Korkunç olay, sabah saatlerinde Balatçık Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat I. ile 62 yaşındaki eşi Selma I. ile televizyon izleme nedeniyle tartıştı. Sinirlenen adam, evinde bulunan baltayı alarak eşinin kafasına vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Murat I. ise komşularının yanına giderek ‘Karımı öldürdüm’ dedi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Komşuların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri suç aleti baltaya ulaşarak, Murat I.’yı gözaltına aldı.



Son Güncelleme: 28.01.2021 18:41
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Anahtar Kelimeler:
IzmirçiğliBalta
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