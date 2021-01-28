İzmir’in Çiğli ilçesinde ikamet eden yaşlı çiftin arasında, televizyon izleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 70 yaşındaki adam, karısına baltayla vurarak ağır yaraladı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Korkunç olay, sabah saatlerinde Balatçık Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat I. ile 62 yaşındaki eşi Selma I. ile televizyon izleme nedeniyle tartıştı. Sinirlenen adam, evinde bulunan baltayı alarak eşinin kafasına vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Murat I. ise komşularının yanına giderek ‘Karımı öldürdüm’ dedi.

Komşuların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri suç aleti baltaya ulaşarak, Murat I.’yı gözaltına aldı.