7 Nisan 2021 korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 55 bine dayandı

Mart ayında başlayan normalleşme ile birlikte vaka sayılarındaki artış her geçen gün devam ediyor.

Vaka sayısı 55 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 7 Nisan 2021 korona virüs vaka tablosuna göre bugün hastanelerde toplam 302 bin 108 kişiye koronavirüs testi yapılırken 54 bin 740 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

2 bin 203 kişi bugün hastaneye yatırıldı

Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 203 kişi ise hastalığı ağır geçirdikleri sebebiyle tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Can kaybı 276

7 NİSAN 2021 KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte ağır hasta sayısı ve vefat sayısında da artışlar gözlemleniyor. Hastalık sebebiyle bugün ülke genelinde 276 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan tabloya göre ağır hasta sayısı ise 2 bin 604 oldu.