7 Nisan 2021 korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 55 bine dayandı

Mart ayında başlayan normalleşme ile birlikte vaka sayılarındaki artış her geçen gün devam ediyor.
Vaka sayısı 55 bine dayandı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 7 Nisan 2021 korona virüs vaka tablosuna göre bugün hastanelerde toplam 302 bin 108 kişiye koronavirüs testi yapılırken 54 bin 740 kişide korona virüs vakası tespit edildi.
2 bin 203 kişi bugün hastaneye yatırıldı
Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 203 kişi ise hastalığı ağır geçirdikleri sebebiyle tedavileri için hastanelere yatırıldı.
Can kaybı 276
7 NİSAN 2021 KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 07.04.2021 21:36