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7 Nisan 2021 korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 55 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde toplam 302 bin 108 kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 54 bin 740 kişide vaka tespit edildi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 21:36
7 Nisan 2021 korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 55 bine dayandı
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Mart ayında başlayan normalleşme ile birlikte vaka sayılarındaki artış her geçen gün devam ediyor.

Vaka sayısı 55 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 7 Nisan 2021 korona virüs vaka tablosuna göre bugün hastanelerde toplam 302 bin 108 kişiye koronavirüs testi yapılırken 54 bin 740 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

2 bin 203 kişi bugün hastaneye yatırıldı

Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 203 kişi ise hastalığı ağır geçirdikleri sebebiyle tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Can kaybı 276

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte ağır hasta sayısı ve vefat sayısında da artışlar gözlemleniyor. Hastalık sebebiyle bugün ülke genelinde 276 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan tabloya göre ağır hasta sayısı ise 2 bin 604 oldu.

7 NİSAN 2021 KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU

 

 

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 21:36
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Anahtar Kelimeler:
7 Nisan 2021Koronavirüs Vaka Tablosu
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