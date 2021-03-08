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7 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 11 bin 187

Sağlık Bakanlığı kısıtlamaların esnetildiği ilk hafta sonu günün korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 11 bin 187

08 Mart 2021 Pazartesi 03:55
7 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 11 bin 187
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Sağlık Bakanlığı normalleşme kapsamında kısıtlamarın kaldırıldığı ilk hafta sonu vaka sayılarını resmi intenet adresinden duyurdu.

Vaka sayısı 11 bin 187

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 129 bin 299 kişiye korona virüs testi yapılırken, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi ve 735 kişi tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı..

Hastalık sebebiyle gerçekleşen can kaybı bugün 65 olarak açıklandı ve toplam vefat sayısı 29 bini aştı.

Ağır hasta sayısı bin 261 olurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bini geçti.

7 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 08.03.2021 03:55
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Anahtar Kelimeler:
7 MartKoronavirüs Vaka Tablosu
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