7 Katlı binanın çatısından düşen yabancı uyruklu kadının sır ölümü

Akşam saatlerinde Şişli’de gerçekleşen olayda 43 yaşındaki Ukraynalı bir kadın 7 katlı bir apartmanın çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu kadının sır gibi ölümü intihar mi yoksa cinayet mi olduğu henüz bilinmiyor. ÇEvre sakinlerin haberi üzerine olay yerine hemen gelen polis ve sağlık ekipleri kadını en yakın hastaneye kaldırılırken hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı.
Ölen Ukraynalı kadının adının Larysa Kuzky olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili hastanede görüntü almak isteyen gazeteciler ile hastane güvenliği arasında tartışma çıkarken olayın büyümesi önlendi.
Son Güncelleme: 14.09.2020 00:15