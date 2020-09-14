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7 Katlı binanın çatısından düşen yabancı uyruklu kadının sır ölümü

Şişli'de 7 katlı binanın çatısından düşüp öle yabancı uyruklu kadının sır ölümü.Kadının ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu polis tarafından araştırılıyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:15
7 Katlı binanın çatısından düşen yabancı uyruklu kadının sır ölümü
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Akşam saatlerinde Şişli’de gerçekleşen olayda 43 yaşındaki Ukraynalı bir kadın 7 katlı bir apartmanın çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu kadının sır gibi ölümü intihar mi yoksa cinayet mi olduğu henüz bilinmiyor. ÇEvre sakinlerin haberi üzerine olay yerine hemen gelen polis ve sağlık ekipleri kadını en yakın hastaneye kaldırılırken hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı.


Olayın meydana geldiği cadde trafiğe kapatılırken polis olay yerinde inceleme başlattı. Olayın gerçekleştiği evdeki bir kişi sorgu altına alınırken Polis olayı şüpheli bularak  olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Ölen Ukraynalı kadının adının Larysa Kuzky olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili hastanede görüntü almak isteyen gazeteciler ile hastane güvenliği arasında tartışma çıkarken olayın büyümesi önlendi.



Son Güncelleme: 14.09.2020 00:15
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Anahtar Kelimeler:
Intiharşişli
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