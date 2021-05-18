7 ay boyunca zincire bağlı halde cinsel şiddet uyguladı! Acılı baba o anları anlattı!

Tunceli’nin Hozat ilçesinde Yenidoğdu Köyü’nde yaşayan E.A ve birlikte yaşadığı Oktay Güler ailelerinin ihbarı sonucunda eş Oktay Güler polis ekipleri tarafından yakalandı. 22 yaşında E.A 7 aydır Oktay Güler tarafından zincire bağlı şekilde tutuldu. Psikolojik şiddet ve cinsel şiddet uygulayan 27 yaşındaki Güler ihbar sonucunda gözaltına alındı.

Yaşadığı travmalardan kaynaklı konuşamayan E.A’nın babası olayı anlattı. Zincirden kaçarak hemen köylülerin birine evine giren genç kız babasını arayarak ‘Baba gelin beni kurtarın, bu adam beni öldürecek.” dediği ortaya çıktı.

Kızının her yerinde morluk olduğunu ve konuşamayacak durumda olduğunu söyleyen acılı baba eş Oktay Güler’den şikayetçi oldu. Güler’in ailesi baba Ö.A’dan özür diledi ve şikayetten vazgeçilmesini istedi.

Bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen baba sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.