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7 ay boyunca zincire bağlı halde cinsel şiddet uyguladı! Acılı baba o anları anlattı!

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 7 aydır E.A (22) fiziksel ve cinsel şiddet uygulayan Oktay Güler (27) gözaltına alındı. Bir odada ayağı zincire bağlı olan genç kız ailesinin ihbarı ile yakalandı. 7 ay boyunca yaşadığı travmalardan kaynaklı konuşamayan E.A’nın babası Ö.A kızının yaşadığı acıları anlattı.

18 Mayıs 2021 Salı 13:16
7 ay boyunca zincire bağlı halde cinsel şiddet uyguladı! Acılı baba o anları anlattı!
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Tunceli’nin Hozat ilçesinde Yenidoğdu Köyü’nde yaşayan E.A ve birlikte yaşadığı Oktay Güler ailelerinin ihbarı sonucunda eş Oktay Güler polis ekipleri tarafından yakalandı. 22 yaşında E.A 7 aydır Oktay Güler tarafından zincire bağlı şekilde tutuldu. Psikolojik şiddet ve cinsel şiddet uygulayan 27 yaşındaki Güler ihbar sonucunda gözaltına alındı.

Yaşadığı travmalardan kaynaklı konuşamayan E.A’nın babası olayı anlattı. Zincirden kaçarak hemen köylülerin birine evine giren genç kız babasını arayarak ‘Baba gelin beni kurtarın, bu adam beni öldürecek.” dediği ortaya çıktı.

Kızının her yerinde morluk olduğunu ve konuşamayacak durumda olduğunu söyleyen acılı baba eş Oktay Güler’den şikayetçi oldu. Güler’in ailesi baba Ö.A’dan özür diledi ve şikayetten vazgeçilmesini istedi.

Bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen baba sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 13:16
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Anahtar Kelimeler:
TunceliHozatCinsel şiddetOktay Güler
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