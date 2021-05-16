65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması yasağı var mı? Genelgede aşı detayı..

Kabine Toplantısı'nda alınan tam kapanma süreci yarın sona eriyor. Tüm gözler hükümetten gelecek olan normalleşme kararlarına çevrilirken İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Kademeli normalleşmeye geçiş detaylarının anlatıldığı genelgede 17 Mayıs pazartesi gününden 1 Haziran tarihine kadar açık olacak yerler belirtildi. Genelgede ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşla r ile 18 yaş ve altı gençler için de bilgiler verildi.

65 YAŞ VE ÜZERİNE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI? AŞI DETAYI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 18 yaş altı gençler aşı hakkını kullanan ve aşının iki dozunu da yaptırmış olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların herkes için geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacakları belirtildi.

Genelgede ayrıca koronavirüs aşı hakkı olup ta henüz aşı olmamış 65 yaş ve üzeri kişilerin de hafta içi sadece 10.00 ila 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri hafta sonları da kendilerine diğer vatandaşlar gibi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı aktarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreç içerisinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençlere genelgede, kademeli normalleşme kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarının kullanımın yasak olduğu bildirildi.