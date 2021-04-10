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65 yaş üzerine e-Devlet şifreleri eve teslim edilecek!

65 yaş ve üzeri vatandaşlar artık e-Devlet şifrelerini almak için PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadı. Tüm Türkiye genelinde vatandaşlar 'www.turkiye.gov.tr' adresine giriş yapıp başvuru formunu doldurmaları halinde e-Devlet şifreleri evlerine teslim edilecek. İşte yeni hizmetin detayları..

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:46
65 yaş üzerine e-Devlet şifreleri eve teslim edilecek!
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaya tabi tutulan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için bir kolaylık getirildi. Çalışmaları tamamlanan yeni sistemde ise vatandaşlar e-Devlet şifrelerini almak için PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadan şifrelerini ev adreslerine teslimini sağlayabilecekler. 

e-Devlet şifresini henüz alamamış olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yeni uygulama kapsamında 'www.turkiye.gov.tr' adresine giriş yaparak buradaki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Başvuru formunda belirtilen adrese ise yeni şifrelerinin teslim edilmesini sağlıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada 65 yaş ve üzeri kişiler için hazırlanan "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin öncelikle Ankara ve İstanbul'da uygulamaya alındığı ve şimdi tüm Türkiye genelinde bu hizmetin faaliyete geçtiği bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, adrese teslim edilecek olan 'e-Devlet şifresi' ile ilgili talebin PTT AŞ'ye iletildiği ve hazırlanan şifrenin de PTT kargo personeli tarafından vatandaşın ev adresine teslim etti aktarıldı. 




Son Güncelleme: 10.04.2021 14:46
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