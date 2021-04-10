65 yaş üzerine e-Devlet şifreleri eve teslim edilecek!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaya tabi tutulan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için bir kolaylık getirildi. Çalışmaları tamamlanan yeni sistemde ise vatandaşlar e-Devlet şifrelerini almak için PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadan şifrelerini ev adreslerine teslimini sağlayabilecekler.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada 65 yaş ve üzeri kişiler için hazırlanan "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin öncelikle Ankara ve İstanbul'da uygulamaya alındığı ve şimdi tüm Türkiye genelinde bu hizmetin faaliyete geçtiği bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, adrese teslim edilecek olan 'e-Devlet şifresi' ile ilgili talebin PTT AŞ'ye iletildiği ve hazırlanan şifrenin de PTT kargo personeli tarafından vatandaşın ev adresine teslim etti aktarıldı.