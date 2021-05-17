65 yaş üstü aşılılara özgürlük

Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı itibari ile 17 günlük bir kapanma sürecine girmişti. 17 günlük kapanmanın bugün sona ermesi ile beraber İçişleri Bakanlığı tarafından “kademelitedbirleri” açıklandı. Yeni genelgeye göre hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise Cuma akşam 21.00’den Pazartesi sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmaları uygulanacak. Bu uygulamalar 1 Haziran tarihine kadar devam edecek.

İşte yeni normalleşme tedbirleri…

18 yaş altı ve 65 yaş üstü:

Yeme içme yerleri:

AVM ve marketler:

Satışı yasak ürünler:

Yeni genelge doğrultusunda 18 yaş altı gençler ve çocuklarla, iki doz aşısını olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar normal kısıtlamalar dışında ayrı bir kısıtlamaya tabi tutulmayacak. Aşı hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaz ve üzeri vatandaşlar ise hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Bunun dışında hafta sonu herkes gibi tam sokağa çıkma yasağına tabi tutulacaklar. Bunların yanı sıra 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı çocuklar, şehir içinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Şehir içi toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite sınırlamasıyla ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyetlerine devam edecek.Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi işyerleri, hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis yapabilecekler. Bunun dışında 20.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis uygulanacak. Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapılacak. Çay ocakları masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.Cumartesi-pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bunun dışında giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Alışveriş merkezleri (AVM) ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bunun dışında hafta sonu ise kapalı olacak. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecek.Zincir marketlerde indirim uygulamaları en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla gerçekleştirilecek. Marketlerde, zincir ve süper marketler dahil olmak üzere zorunlu temel ihtiyaçlar doğrultusundaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında satışına izin verilmeyecek.