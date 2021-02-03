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65 yaş üstü aşılama süreci ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu arasındaki toplantı bugün gerçekleşti. Toplantıda 65 yaş üstü vatandaşların aşılama sürecine ilişkin detaylar konuşuldu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 23:05
65 yaş üstü aşılama süreci ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca açıkladı
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Koronavirüs salgını sürecinde aşılama süreci kademeli olarak başladı. Son olarak 75 yaş üstü kişiler aşı olmaya başlarken, sağlık çalışanları da aşılama sürecine devam ediyor. Öte yandan gözler son Bilim Kurulu toplantısının ardından 60 ve 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasına çevrildi.

65 yaş üstü ne zaman aşılamaya başlayacak?

3 Şubat tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda aşılama sürecinde ilişkin detaylar konuşuldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadelere yer verdi;

“Bugün itibarıyla yaklaşık 2.400.000 kişinin ilk doz aşıları tamamlandı. İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama 2’inci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir.''



Son Güncelleme: 03.02.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
Aşı65 Yaş üstüFahrettin Koca
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