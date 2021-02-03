65 yaş üstü aşılama süreci ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca açıkladı

Koronavirüs salgını sürecinde aşılama süreci kademeli olarak başladı. Son olarak 75 yaş üstü kişiler aşı olmaya başlarken, sağlık çalışanları da aşılama sürecine devam ediyor. Öte yandan gözler son Bilim Kurulu toplantısının ardından 60 ve 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasına çevrildi.

65 yaş üstü ne zaman aşılamaya başlayacak?

3 Şubat tarihinde Sağlık Bakanıve Bilim Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda aşılama sürecinde ilişkin detaylar konuşuldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadelere yer verdi;

“Bugün itibarıyla yaklaşık 2.400.000 kişinin ilk doz aşıları tamamlandı. İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama 2’inci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir.''