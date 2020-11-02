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65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif bebeğin sağlık durumu nasıl?

İzmir'deki deprem faciasından sonra bölgede ki yaralar sarılmaya devam ederken bugün gelen bir mucize ile 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan Elif bebeğin sağlık durumu tüm Türkiye'nin gündemine oturdu..

02 Kasım 2020 Pazartesi 18:49
65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif bebeğin sağlık durumu nasıl?
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Tarihinin en şiddetli depremini yaşayan İzmir'in yaraları sarılmaya çalışıyor. Deprem bölgesine deprem sonrasında intikal eden ekipler enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için var güçleriyle gece gündüz demeden çalışıyor.

Bugün İzmir bölgesinden gelen mucize bir haber ile tüm Türkiye'de gözler depremde yerle bir olan Doğanlar apartmanına çevrildi. Akut yetkilileri enkaz altında tam 65 saat sonra elif bebeğe ulaştı ve elif bebek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

3 yaşındaki küçük çocuk'tan tedavi için kaldırıldığı ege üniversitesi hastanesinden ilk görüntüler geldi.


Sağlık durumu iyi olan ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan Elif'in ilk görüntülerinde gözlerinin açık olduğu ve oksijen desteği aldığı, yatağında oyuncakların bulunduğu görüldü. Elif'in hasta yatağındaki görüntülerini paylaşan Ege Üniversitesi, küçük kızın tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Elif Perinçek'in doktoru Prof. Dr. Bülent Karapınar: " Elif, 65 saatlik enkaz altında kalmış olması sebebiyle sıvı kaybı ve beslenmemesi söz konusuydu. Korkmuş ve ürkmüş bir durumdaydı. Bir miktar vücut ısısı düşüktü. İlk müdahale yapıldıktan sonra hızla vital fonksiyonları normale geldi. Bilinci açık. Ağır bir vücut travmasının olmaması oldukça sevindirici. 24 saatlik bir izlem sürecinden sonra büyük olasılıkla yarın yoğum bakm ünitesinden çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan hastane doktorunun yaptığı açıklamaya göre küçük elif'in hayati tehlikesi bulunmuyor.

 



Son Güncelleme: 02.11.2020 18:49
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Anahtar Kelimeler:
Izmirİzmir DepremiElif Bebek
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