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60 yıllık evli çift 12 saat arayla koronavirüse yenik düştü

Eskişehir'de koronavirüsü atlatan ancak yan etkilerinden kurtulamayan yaşlı çift, 12 saat arayla hayatını kaybetti. 60 yıldır evli olan çift, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 23:58
60 yıllık evli çift 12 saat arayla koronavirüse yenik düştü
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Eskişehir’de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören çift, aynı gün içerisinde peş peşe vefat etti.

12 saat arayla son nefeslerini verdi

Çiftin, koronavirüse yakalandıktan sonra yan etkileri nedeniyle eski sağlıklarına kavuşamadığı öğrenildi. 81 yaşındaki Ayşe Derin gece saat 01.00’de hayatını kaybederken, 80 yaşındaki eşi Yusuf Derin ise saat 13.00’de son nefesini verdi. Çiftin 12 saat arayla hayatını kaybetmesi yakınlarını gözyaşlarına boğarken, yarın asırdan fazladır evli olan çiftin cenazesi ikindi namazından sonra defnedildi.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 23:58
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Anahtar Kelimeler:
EskişehirKoronavirüsYan Etki
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