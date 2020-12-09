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60 Bin öğretmen ataması konusunda müjde kapıda!

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden milyonlarda 60 bin öğretmen ataması adı altında paylaşım yapılırken TBMM'de görüşülmesi beklenen MEB bütçesi sonrasında açıklamalar merak edilmeye başladı. Öğretmenler 60 bin öğretmen ataması yapılacak mı? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:08
60 Bin öğretmen ataması konusunda müjde kapıda!
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2021 yılında 60 bin öğretmen ataması yapılacak açıklamaları ile tarihler verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene öğretmen atamaları yapılırken 2021 yılı için 60 bin öğretmen alımı yapılacak söylemleri merak edilmeye devam ediyor.

Atama tarihi belli oldu mu?

Her yıl Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan atama tarihleri ile herhangi bir duyuru yapılmazken geçen yıl 20 Aralık 2019 tarihinde alımlar ile ilgili bilgi verilmişti. TBMM bütçe görüşmelerinin geçen yıla göre erken tarihe alınması sonrasında 14 Aralık 2020 tarihi atamalar ile ilgili bilgi verilmesi konusunda önemli olarak belirtildi.

60 bin öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığında hali hazırda 140 bin öğretmen açığı olduğu bilinmektedir. Covid-19 salgını nedeni ile 62 bin öğretmene idari izin verildiği açıklanırken bazı öğretmenlik alanlarında acil alımlar yapılacağı söylemleri ciddiyetini koruyor.

Bu verilere bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığının 60 bin öğretmen alacağına dair söylentiler gerçeğe yakın. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığından 60 bin civarında kadro talebinde bulunduğu da alınan bilgiler arasındadır.

13 Aralık tarihinde TBMM’de MEB bütçesi görüşmeleri yapılacak. Atamalar ve maaşlar hakkında görüşmeler sonrasında Bakan Selçuk’un konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

 

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 23:08
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Anahtar Kelimeler:
MebTBMM60 Bin öğretmenAtama
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