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6 Nisan vaka tablosu paylaşıldı! Can kaybı 200'ü aştı

Sağlık Bakanlığı 6 Nisan 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 211 olurken, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi.

06 Nisan 2021 Salı 20:17
6 Nisan vaka tablosu paylaşıldı! Can kaybı 200'ü aştı
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Sağlık Bakanlığı 6 Nisan 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce kamuoyuyla paylaştı.

Vaka Sayısı 50 bine yakın

Bakanlık tarafından duyurulan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 271 bini aşarken, 49 bin 584 kişide koronavirüs tespit edildi.

Hastaneye yatan kişi sayısı 2 bini aştı

Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 3 kişi sempton gösterdikleri gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Can Kaybı 200'ü aştı

Hastalık sebebiyle can kaybı ise son 24 saat içinde 211 olarak kayıtlara geçti ve toplam can kaybımız 32 bin 667 oldu.

6 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 06.04.2021 20:17
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Anahtar Kelimeler:
6 NisanKoronavirüs Tablosu
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