6 Nisan vaka tablosu paylaşıldı! Can kaybı 200'ü aştı

Sağlık Bakanlığı 6 Nisan 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce kamuoyuyla paylaştı.

Vaka Sayısı 50 bine yakın

Bakanlık tarafından duyurulan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 271 bini aşarken, 49 bin 584 kişide koronavirüs tespit edildi.

Hastaneye yatan kişi sayısı 2 bini aştı

Can Kaybı 200'ü aştı

Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 3 kişi sempton gösterdikleri gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle can kaybı ise son 24 saat içinde 211 olarak kayıtlara geçti ve toplam can kaybımız 32 bin 667 oldu.

6 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU