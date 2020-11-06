6 Kasım tarihli korona tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısında ki artış devam ediyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saat içindeki koronavirüs vaka durumunu paylaştı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün sağlık kuruluşlarında 145 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonuçlarına göre bugün ki vaka sayısı 2 bin 436 olarak açıklandı.

Hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saat içinde 83 kişi daha arttı ve toplam can kaybı 10 bin 722'ye yükseldi.

Vaka sayılarının açıklandığı esnada sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, ağır hasta sayısının arttığını bir kez daha vurguladı ve Sağlık hizmetinde sıkıntıların yaşanmaması için sağlık personeline dinlenecek zaman tanınması gerekliliğine dikkat çekti. Koca, vatandaşları maske ve mesafe konusunda bir kez daha uyardı.

6 KASIM TARİHLİ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU