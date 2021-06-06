6 Haziran koronavirüs tablosu paylaşıldı! Türkiye'deki güncel vaka / vefat sayısı

SON DAKİKA 6 HAZİRAN KORONA-VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021 tarihli korona-virüs vaka tablosu verileri açıklandı. Bakanlık tarafından paylaşılan son tablodaki verilere göre bugün yapılan test sayısı 204 bin 827 olarak açıklandı. Yapılan test sonuçlarına göre vaka sayısı 5 bin 386 olarak tabloya eklendi.

6 HAZİRAN TÜRKİYE KORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

5 HAZİRAN 2021 KORONA-VİRÜS TABLOSU

Vaka sayılarının 5 bin 386 olduğu tabloda bugün vefat eden kişilerin sayısı 96 olarak görüldü. Ağır hasta sayısının 482 olduğu bugünkü verilerde iyileşen ve karantinası biten hasta sayısı 6 bin 003 olarak kaydedilirken toplam iyileşen sayısı 5.160.774 oldu.

Dün açıklanan verilere göre 216 bin 156 test yapılırken yapılan bu testlen 6.126 kişi pozitif çıktı.Dün açıklanan vefat sayısı 92 olarak kayıtlara geçti.