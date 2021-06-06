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6 Haziran koronavirüs tablosu paylaşıldı! Türkiye'deki güncel vaka / vefat sayısı

6 Haziran korona-virüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

06 Haziran 2021 Pazar 20:07
6 Haziran koronavirüs tablosu paylaşıldı! Türkiye'deki güncel vaka / vefat sayısı
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SON DAKİKA 6 HAZİRAN KORONA-VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021 tarihli korona-virüs vaka tablosu verileri açıklandı. Bakanlık tarafından paylaşılan son tablodaki verilere göre bugün yapılan test sayısı 204 bin 827 olarak açıklandı. Yapılan test sonuçlarına göre vaka sayısı 5 bin 386 olarak tabloya eklendi.

6 HAZİRAN TÜRKİYE KORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Vaka sayılarının 5 bin 386 olduğu tabloda bugün vefat eden kişilerin sayısı 96 olarak görüldü. Ağır hasta sayısının 482 olduğu bugünkü verilerde iyileşen ve karantinası biten hasta sayısı 6 bin 003 olarak kaydedilirken toplam iyileşen sayısı 5.160.774 oldu.

5 HAZİRAN 2021 KORONA-VİRÜS TABLOSU

Dün açıklanan verilere göre 216 bin 156 test yapılırken yapılan bu testlen 6.126 kişi pozitif çıktı.Dün açıklanan vefat sayısı 92 olarak kayıtlara geçti.


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
6 HaziranVaka Tablosu
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