6 Haziran koronavirüs tablosu paylaşıldı! Türkiye'deki güncel vaka / vefat sayısı

SON DAKİKA 6 HAZİRAN KORONA-VİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021 tarihli korona-virüs vaka tablosu verileri açıklandı. Bakanlık tarafından paylaşılan son tablodaki verilere göre bugün yapılan test sayısı 204 bin 827 olarak açıklandı. Yapılan test sonuçlarına göre vaka sayısı 5 bin 386 olarak tabloya eklendi.
6 HAZİRAN TÜRKİYE KORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
5 HAZİRAN 2021 KORONA-VİRÜS TABLOSU
Dün açıklanan verilere göre 216 bin 156 test yapılırken yapılan bu testlen 6.126 kişi pozitif çıktı.Dün açıklanan vefat sayısı 92 olarak kayıtlara geçti.
Son Güncelleme: 06.06.2021 20:07