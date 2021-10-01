6 Elektronik şirket hakkında soruşturma açıldı

Ekonomi dünyasında şok yaşandı. Rekabet Kurumu tarafından 6 şirket hakkında soruşturma açıldı. Hakkında soruşturma açılan şirketler, Arçelik Pazarlama, BSH Ev Aletleri, Gürses Elektronik, LG Elektronics, Samsung Electronics, SVS Ticaret. 6 şirket hakkında rekabet ihlali yaptıkları gerekçesi ile soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu www.rekabet.gov.tr adresinden yaptığı açıklama ile bu 6 şirketin ve distribütörlerin, yetkili satıcılarının intenette yapılan satışlarına yasak getirmek veya satış fiyatlarının yeniden tespit edilmesini sağlamak amacıyla rekabetin korunması hakkındaki kanunun (4054) dördüncü maddesinin ihlalinin gerçekleştirilmiş olmasıyla öne sürerek yürüttükleri önaraştırmayı karara bağladı. Araştırma sonucunda ise ulaşılan deliller yeterli bulunduğu için soruşturma açılması kararına varıldı.