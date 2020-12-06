6 Aralık vaka tablosu belli oldu! Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 30.402

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2.gününde korona virüs vaka sayıları açıklandı.

6 Aralık korona virüs vaka tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklanan resmi rakamlara göre 6 Aralık tarihinde sağlık kuruluşlarında sempton gösteren toplam 174 bin 761 kişiye korona virüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 30 bin 402 olarak duyuruldu.

Diğer yandan testi pozitif olup hastalığı ağır geçiren toplam 6 bin 93 kişi tedavileri için hastaneye yatırıldı. Diğer yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 195 olarak duyuruldu ve salgının başladığı süreçten bu yana toplam vefat 14 bin 900 olarak açıklandı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısında ki artış hızının azalma eğiliminde olduğunu vurguladı ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ettiklerine dikka çekti.

6 ARALIK TARİHLİ KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU