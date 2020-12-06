İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

6 Aralık vaka tablosu belli oldu! Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 30.402

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Aralık tarihli vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 30.402 oldu.

06 Aralık 2020 Pazar 20:08
6 Aralık vaka tablosu belli oldu! Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 30.402
Takip Et:

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2.gününde korona virüs vaka sayıları açıklandı.

6 Aralık korona virüs vaka tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklanan resmi rakamlara göre  6 Aralık tarihinde sağlık kuruluşlarında sempton gösteren toplam 174 bin 761 kişiye korona virüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 30 bin 402 olarak duyuruldu.

Diğer yandan testi pozitif olup hastalığı ağır geçiren toplam 6 bin 93 kişi tedavileri için hastaneye yatırıldı. Diğer yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 195 olarak duyuruldu ve salgının başladığı süreçten bu yana toplam vefat 14 bin 900 olarak açıklandı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısında ki artış hızının azalma eğiliminde olduğunu vurguladı ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ettiklerine dikka çekti.

6 ARALIK TARİHLİ KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 06.12.2020 20:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KORONA VİRÜS VAKA SAYILARI6 Aralık Vaka Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar sahilini deniz anası bastı! Binlercesi kıyıya vurdu
Avcılar sahilini deniz anası bastı! Binlercesi kıyıya vurdu
Aydın'da dehşete düşüren olay! Park demirlerine asılı ceset bulundu
Aydın'da dehşete düşüren olay! Park demirlerine asılı ceset bulundu
Ayvalık'ta yıllardır kullanılmadığı öğrenilen evde yangın çıktı
Ayvalık'ta yıllardır kullanılmadığı öğrenilen evde yangın çıktı
Sakarya'da evin penceresinden düşen Azra bebek hayatını kaybetti
Sakarya'da evin penceresinden düşen Azra bebek hayatını kaybetti
Yasağı ihlal eden zihinsel engelli kişi, polis memurunu yumrukladı
Yasağı ihlal eden zihinsel engelli kişi, polis memurunu yumrukladı
Bursa'da 3 şiddetinde deprem meydana geldi
Bursa'da 3 şiddetinde deprem meydana geldi

Popüler Haberler

Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Gebeliğin 24. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?
2021 Aile Bakanlığı 5000 TL'den, 40000 TL'ye kadar barınma yardımları ve başvuru şartları
2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Bankası 2020 Esnaf KOBİ’lere destek kredi paketleri
Gribin belirtileri nelerdir? Gribin etkileri ve grip kaç günde geçer?
Savaşçı pilot Funda Turaç neden diziden ayrılıyor? Müjde Uzman Savaşçıya veda ediyor
2020 asker harçlığı ne kadar? Asker harçlıkları ne zaman yatırılır?
Kanalların yayın akışları 21 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Arıza dizisi Emine kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Çağlar Gençtürk nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Halide karakterini kim canlandırıyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yalazoğlu nereli, yaşı kaç?
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Arzu karakteri kimdir? Mine Kılıç'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.