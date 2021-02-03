İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

6-7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu kısıtlama var mı?

Tüm Türkiye'de yaklaşık 2 aydır hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vaka sayılarının belirgin bir düşüş göstermesiyle 6-7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, hafta sonu kısıtlama var mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:12
6-7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu kısıtlama var mı?
Takip Et:

Covid-19 pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta içi saat 21.00 – 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması bulunurken, hafta sonu ise tam kapanma uygulanıyor. Ancak hafta sonu saat 10.00 ile 17.00 arası vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler hizmet vermeye devam ediyor.

6-7 Şubat 2021 sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1 Mart’tan itibaren 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi için çalışmaların başladığını belirtirken, köy okullarında bu tarihin 15 Şubat olarak belirlendiğini söyledi.

Erdoğan, vakaların belli bir sayının altına düşmesiyle kısıtlı hizmet veren işletmelerin de kademeli olarak açılmasını planladıklarını belirtti.

Öte yandan yaklaşık 2 aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 6-7 Şubat tarihlerinde de uygulanmaya devam edecek.



Son Güncelleme: 03.02.2021 18:12
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen 30 kişi hakkında tutuklama talebi!
Gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen 30 kişi hakkında tutuklama talebi!
Bursa'da kaçak avcılar jandarma ekiplerince yakalandı
Bursa'da kaçak avcılar jandarma ekiplerince yakalandı
65 yaş üstü aşılama süreci ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca açıkladı
65 yaş üstü aşılama süreci ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca açıkladı
Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Yozgat'ta bir kişi, istediği ilacı yazmayan doktora şiddet uyguladı
Yozgat'ta bir kişi, istediği ilacı yazmayan doktora şiddet uyguladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu video konferans yoluyla toplandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu video konferans yoluyla toplandı

Popüler Haberler

4 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? 4 Şubat 2021 Perşembe Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı
Açık Öğretim lisesi bitirmek için kaç kredi gerekiyor? 2021
Fox TV haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2021 HES kodu işlemleri
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2021
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021
HGS nereden alınır? HGS müşteri hizmetleri telefon numarası ile bakiye sorgulama
A Haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul yaşı ve oynadığı diziler
BDDK'dan yeni düzenleme! Geliri olmayana 2000 TL limitli kredi kartı imkanı
Nikotini vücuttan temizlemek için etkili 8 bitkisel yöntem
İBB Genç Üniversiteli burs başvuru şarları ve işlemleri
Muharrem ayı ne zaman başlayacak? 2019 Aşure Günü ne zamandır?
Fox TV Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi yeni bölüm bugün var mı yok mu?
TV 8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Kanal D canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi nasıl olunur? Öğretim görevlisi olma şartları nelerdir?
TV8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.