6-7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu kısıtlama var mı?

Covid-19 pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta içi saat 21.00 – 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması bulunurken, hafta sonu ise tam kapanma uygulanıyor. Ancak hafta sonu saat 10.00 ile 17.00 arası vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler hizmet vermeye devam ediyor.

6-7 Şubat 2021 sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1 Mart’tan itibaren 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi için çalışmaların başladığını belirtirken, köy okullarında bu tarihin 15 Şubat olarak belirlendiğini söyledi.

Erdoğan, vakaların belli bir sayının altına düşmesiyle kısıtlı hizmet veren işletmelerin de kademeli olarak açılmasını planladıklarını belirtti.

Öte yandan yaklaşık 2 aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 6-7 Şubat tarihlerinde de uygulanmaya devam edecek.