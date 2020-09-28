5.kattan aşağı düşen minik Ceylin yaşamını yitirdi

İzmir Torbalı'da annesiyle birlikte komşularına giden 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek 5.kattan aşağı düştü. Yere çakılan küçük kız, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm mühalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Küçük Ceylin'e ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı

5.kattan aşağı düşen ve kanlar içerisinde yatan minik Ceylin’e ilk müdahaleyi yoldan geçen bir hemşire yaptı. Yerde yatan küçük kıza kalp masajı yapan hemşire, yoldan geçen bir arabayı durdurarak Ceylin’i hastaneye götürdü. Durumu ağır olan 1.5 yaşındaki Ceylin, Dokuz Eylül Hastanesi’ne kaldırıldı ancak küçük kız yaşama tutunamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.