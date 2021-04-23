59 yıl önce bir paket sigara parasına satıldı! Şimdi ise dünyada eşi benzeri yok!

1962 yılında Doğantepe Mahallesi’nde bir evin inşaatı sırasında bulunan heykel o zamanlar bir vatandaş tarafından bir paket sigara karşılığında başka birine veriliyor.

Bronz döküm olan tarihi eser 21,5 santim boyunda Hititlerin Fırtına Tanrısı Teşup heykeli olduğu anlaşılıyor. Polis ekiplerinin eline geçen heykel daha sonra Amasya Müze Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

Amasya Müze Müdürü Celal Özdemir, “Dünyada şu anda bunun başka bir öneği yok. Özel bir vitrinde sergilemekteyiz. Doğantepe Heykelciği olarak adlandırılan Fırtına Tanrısı Teşup heykelciği bir vatandaşın evini yaparken kerpiç döktüğü sırada tesadüf sonucu buluyor." ifadelerine yer verdi. 59 yıldır bu müzede bulunduğunu söyleyen Müze müdürü Özdemir, müzeye gelen ziyaretçiler heykeli görmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadıklarını söylüyor. Özdemir, müzesinde en önemli parça olduğunu dile getiriyor.





Dünyada tek öneği olan Teşup heykeli, en önemli heykeller arasında yer alıyor. Çünkü Fırtına Tanrısı olarak bilinen ve yağmur yağdırdığına inanılıyor. Eşi benzeri olmayan heykel sadece Amasya’da bulunuyor. Bir sigara parasına giden heykel şu an dünyanın en önemli heykelleri arasında yer alıyor. 59 yıldır müzede saklanan bronz döküm heykelin en büyük özelliği ise Hitit İmparatorluğu’na ait ebadı en büyük olan heykel olarak bilinmesidir.



