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56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı sabah saat:05.00 'te sona erdi. Peki yasak sürecinde kaç kişiye kısıtlama ihlali sebebiyle ceza kesildi ?

07 Aralık 2020 Pazartesi 10:45
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ve 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sabah saatler 05.00'i gösterdiğinde sona erdi.

Türkiye'de uzun bir süre sonra ilk kez bu kadar uzun bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Vaka sayılarının 30 bini aşmasından sonra alınan bu tedbir ve kısıtlamaların vaka sayılarına etkisinin nasıl olacağı ise önümüzde ki 10 gün içinde daha net anlaşılacak.

37 bin 614 kişiye idari para cezası  kesildi

Öte yandan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık yasak süresi boyunca kısıtlamayı ihlan eden toplam 37 bin 614 kişiye idari para cezası işleminin uygulandığını bildirdi.

Ayrıca Bakanlık yapmış olduğu açıklamada koronavirüs hastalığından korunmanın ve normalleşmenin tek yolunun maske, mesafe ve temizlik olduğuna vurgu yaparak, vatandaşlardan koronavirüs mücadele süreci boyunca bu kurallara uymalarını istedi.

 

 

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 10:45
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSokağa çıkma Kısıtlaması
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