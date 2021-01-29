55 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, dün gece saatlerinde Gercüş
ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Osmaniye’de öğretmen
lik yapan ve bir süre önce memleketi Batman
a gelen Feyzi Ekmen’den haber alamayan komşuları, anahtarla eve girdi. Ekmen’in hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Feyzi öğretmen ölü bulundu
Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde, 55 yaşındaki öğretmenin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekmen’in ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle, cansız bedeni otopsi içi adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 29.01.2021 16:43
Takip Et: