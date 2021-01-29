55 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

Feyzi öğretmen ölü bulundu

Olay, dün gece saatlerindeilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Osmaniye’delik yapan ve bir süre önce memleketia gelen Feyzi Ekmen’den haber alamayan komşuları, anahtarla eve girdi. Ekmen’in hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde, 55 yaşındaki öğretmenin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekmen’in ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle, cansız bedeni otopsi içi adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.