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55 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

Batman'da memleketine gelen 55 yaşındaki öğretmen Feyzi Ekmen, evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

29 Ocak 2021 Cuma 16:43
55 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
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Olay, dün gece saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Osmaniye’de öğretmenlik yapan ve bir süre önce memleketi Batmana gelen Feyzi Ekmen’den haber alamayan komşuları, anahtarla eve girdi. Ekmen’in hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Feyzi öğretmen ölü bulundu

Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde, 55 yaşındaki öğretmenin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekmen’in ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle, cansız bedeni otopsi içi adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 29.01.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
BatmanÖğretmenGercüşölü
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