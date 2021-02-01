50 kuruş için işten atılan işçi tazminat açarak 35 bin lira kazandı!

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde 6 yıl önce gerçekleşen olayda 716 gün markette çalışan Yücel Korkutan değeri 50 kuruşluk krakeri kasadan geçirmediği ve fişini kesmediği için işten çıkartıldı. İşinden olan Korkutan 6 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı. Avukat Gülben Elhakan bu süreçte Korkutan’a gerekli yardımları yaparak davayı kazanmasında yardımcı oldu. Diyarbakır 3. İş Mahkemesine market hakkında dava açan Avukat Elhakan, Yücel Korkutan işin dilekçe hazırladı.





Dilekçede Korkutan’ın diğer mağaza sorumlularına göre daha az ücret alması ve eşit ücret dağılımı yapmayan market için dilekçede bulunan Elhakan, uygun görülen çalışma saatleri aştığı halde gerekli ücretlerin yapılmaması, kıdem ihbar tazminatı, yıllık izin, fazladan çalışma, haftalık tatil, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsili talep edildi. Dava sonucunda 35 bin 888 lira 490 kuruş kazanan Yücel Korkutan hukuk mücadelesinin sona ermesi üzerine mutluluk duyduğunu belirtti.