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5 yıl aradan sonra Sümela Manastırı'nda ilk ayin

Trabzon Maçka İlçesi'nde bulunan Altındere Milli parkında bulunan Sümela Manastırı Restorasyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle 5 senedir ayinlere ve ziyaretçi girişlerine kapalıydı.5 yıl sonra 15 Ağustosta ilk ayin gerçekleşti

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:18
5 yıl aradan sonra Sümela Manastırı'nda ilk ayin
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88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010 yılında yapılan ve senede  bir kez gerçekleştirilen Sümela Manastırındaki ayinler 2015 yılında kaya düşme tehlikesi ile ertelenmiş ve 5 yıldır Sümela Manastırı restorasyon ve yenileme çalışmaları  altına alınmıştı.


Restorasyon çalışmaların bir kısmı tamamlanınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından izin verilmesiyle birlikte 5 yıl aradan sonra 15 Ağustosta ilk ayın yapıldı.Korona-virüs salgını sebebiyle yapılan ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos yerine ayini Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis yönetti.Pandmi sebebiyle ayin için çok az kişi kabul edilirken yapılan ayin dualar ve ilahiler  sonrası sona erdi.



Son Güncelleme: 15.08.2020 14:18
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Anahtar Kelimeler:
Sümela ManastırıAyin
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