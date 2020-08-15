5 yıl aradan sonra Sümela Manastırı'nda ilk ayin

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010 yılında yapılan ve senede bir kez gerçekleştirilen Sümela Manastırındaki ayinler 2015 yılında kaya düşme tehlikesi ile ertelenmiş ve 5 yıldır Sümela Manastırı restorasyon ve yenileme çalışmaları altına alınmıştı.

Restorasyon çalışmaların bir kısmı tamamlanınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından izin verilmesiyle birlikte 5 yıl aradan sonra 15 Ağustosta ilk ayın yapıldı.Korona-virüs salgını sebebiyle yapılan ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos yerine ayini Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis yönetti.Pandmi sebebiyle ayin için çok az kişi kabul edilirken yapılan ayin dualar ve ilahiler sonrası sona erdi.