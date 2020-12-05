5 Aralık korona virüs vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde 31.806 kişinin testi pozitif çıktı

Normalleşme sonrasında artan korona virüs vaka sayıları karşısında tekrar kısıtlamaların başlamasıyla birlikte vaka sayılarındaki değişmeler merak edilirken, sağlık bakanlığı 5 aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün sağlık kuruluşlarında yapılan korona virüs test sayısı 179 bine yaklaşırken, 31 bin 896 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan 6 bin 128 hasta ise tedavileri için hastaneye yatırıldı.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı 196 oldu ve toplam vefat 14 bin 705 oldu.

Vaka sayılarının açıklandığı esnada sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların tek sebebinin toplum sağlığını korumak olduğuna dikkat çekti ve herkesin kendi kısıtlamasını uygulamasını istedi.

5 ARALIK KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU