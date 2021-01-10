44 yaşındaki adama işkence! Önce dövdüler sonra kaçırıp soydular!

7 Ocak 2021 günü meydana gelen olayda para meselesinden kaynaklı M.K T. A VE S.O tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar 44 yaşındaki adamı ilk önce ormana götürerek orada demir borular ile dövdü. Daha sonra ilçeye geri götüren zanlılar baygın halde bulunan İlker Kavalcı’yı yola attığını görüldü. Polisler tarafından fark edilen vatandaş, polis ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek kurtarıldı.
“Ders vermek istedik. Amacımız otomobilin arkasına bağlayarak ilçe merkezine sürüklemekti!”
Son Güncelleme: 10.01.2021 19:08