İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...

44 yaşındaki adama işkence! Önce dövdüler sonra kaçırıp soydular!

Rize’de gerçekleşen olayda İyidere ilçesinde 3 şahsın 44 yaşındaki İlker Kavalcı’yı döverek daha sonra otomobilin arkasına bağlayarak sürüklemek istediğini belirttiler. Saldırganlar polisler tarafından yakalanarak amaçlarının İlker Kavalcı’ya ders vermek olduğunu söylediler.

10 Ocak 2021 Pazar 19:08
44 yaşındaki adama işkence! Önce dövdüler sonra kaçırıp soydular!
Takip Et:

7 Ocak 2021 günü meydana gelen olayda para meselesinden kaynaklı M.K T. A VE S.O tarafından saldırıya uğradı.  Saldırganlar 44 yaşındaki adamı ilk önce ormana götürerek orada demir borular ile dövdü. Daha sonra ilçeye geri götüren zanlılar baygın halde bulunan İlker Kavalcı’yı yola attığını görüldü. Polisler tarafından fark edilen vatandaş, polis ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek kurtarıldı.

“Ders vermek istedik. Amacımız otomobilin arkasına bağlayarak ilçe merkezine sürüklemekti!”

Saldırganların tutuklanması ile emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinde bahsedilen şahsın aralarında para meselesi olduğunu, sadece ders vermek amaçlı dövdüklerini belirtti. İlçe merkezine götürüp orada otomobilin arkasına bağlayarak sürüklenmesini istediklerini söyleyen 3 zanlı ifadelerinden sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay yerine ambulansın gelmesi ile birlikte hastaneye kaldırılan İlker Kavalcı yattığı hastanede durumunun iyi olduğunu ve servise çıkarıldı öğrenildi.
 

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Rizeİyidere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektriğini kesmeye gittiği iş yerinde bıçaklandı
Elektriğini kesmeye gittiği iş yerinde bıçaklandı
7'inci kattan aşağı düşen adam hayatını kaybetti
7'inci kattan aşağı düşen adam hayatını kaybetti
İstanbul'da turistleri dolandıran taksici tutuklandı
İstanbul'da turistleri dolandıran taksici tutuklandı
Mehmetçiklerimiz Şırnak'ta köy halkını koronavirüse karşı bilgilendirdi
Mehmetçiklerimiz Şırnak'ta köy halkını koronavirüse karşı bilgilendirdi
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı
Kağıthane'de silahla vurulan taksici hayatını kaybetti
Kağıthane'de silahla vurulan taksici hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Exxen giriş ve üyelik işlemleri Exxen Android ve IOS APK indir
Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı ve yorumu
TRT 1 Tövbeler olsun dizisi ne zaman final yapacak?
Signal nedir? WhatsApp alternativi Signal özellikleri neler? Signal Andoid ve IOS indirme işlemleri
Emanet dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
E-devlet askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Asal sevk başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı Ocak 2021 yatan iller hangileri? 10 Ocak 2021 Pazar evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
Bankaların kredi faiz oranları 8 Ocak 2021 ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
Hangi aile hekimine bağlıyım sorgulama işlemleri
Covid-19 sürecinde Engelli Vatandaşlara yapılan ve yapılması planlanan yardımlar!
BluTV Aynen Aynen yen 4.Sezon ne zaman başlayacak? Aynen Aynen yeni sezon için onay çıktı!
Açık Lise Sınavları Ne Zaman Yapılıyor? 2019 AÖL Sınavı Ne Zaman?
20 Bin Öğretmen atamasında tercih edilebilecek okullar listesi Kontenjan.meb.gov.tr adresinde
Evde bakım maaşı almak için nereye başvurulur? 2021 Evde bakım maaşı alma şartları
Kanada'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
“Gönül Dağı” dizisinde ki merak edilen türkü hangisi? Efkâr türküsü sözleri
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ocak 2021 Pazar
Dijital Ehliyet nedir, başvurusu nasıl yapılır? Dijital ehliyet başvuru belgeleri ve fiyatı
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
Edho da Hızır’ın yeğeni Alparslan Çakırbeyli

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.