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44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular

Tüm yurdu saran oran yangınlarına Kahramanmaraş'ta eklendi. Kahramanmaraş’ın 3 farklı bölgesinde çıkan orman yangınında 65 hektar yanıp, kül oldu. İtfaiye ekiplerinin 2 gün süren aralıksız söndürme ve soğutma çalışmasında yorgun düşen yangın söndürme işçileri, yorgunluktan daha fazla dayanamayarak toprakta yatarak, uyudu.

11 Ekim 2020 Pazar 23:54
44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular
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Tüm yurdu saran oran yangınlarına Kahramanmaraş'ta eklendi. Kahramanmaraş’ın 3 farklı bölgesinde çıkan orman yangınında 65 hektar yanıp, kül oldu. İtfaiye ekiplerinin 2 gün süren aralıksız söndürme ve soğutma çalışmasında yorgun düşen yangın söndürme işçileri, yorgunluktan daha fazla dayanamayarak toprakta yatarak, uyudu.

Kahramanmaraş'ta görülen ilk yangın cuma günü öğle saatlerinde Andırın ilçesinin Kızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Çıkan yangına hemen müdahale Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılırken yangına karadan ve havadan müdahaleye başladı. Söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinin Ayşepınarı Mahallesi Musalı mevkiindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı ile çok sayıda ekibin geldiği bölgede söndürme çalışmaları devam ederken bu seferde 3. Bir noktada cumartesi sabah saatlerinde yangın çıktı.


3 FARKLI YERDE 220 PERSONELLE MÜDAHALE

Kahramanmaraş'ın 3  ayrı bölgesinde çıkan çevre illerden yardım ekipleri gelirken  toplam  55 arazöz, 10 su takı, 4 dozer, 6 itfaiye aracı, 220 personelle karadan, 5 yangın söndürme helikopteriyle de müdahale devam ederken yangınlar farklı zamanlarda toplamda 44 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

TOPRAK ÜZERİNDE UYUDULAR

Yangına anında müdahale eden ve hiç durmadan söndürme çalışmalarında çalışan  söndürme işçilerinin cuma günü saat 11.15'te başlayan mesaileri  44 saat sürerek  soğutma çalışmalı bu sabah itibariyle tamamlandı. Toplamda 65 hekrar alanın kül olduğu bölgede 44 saattir aralıksız çalışan işçiler yorgun düşen vücutları daha fazla dayanamayarak toprak arazide uyuya kaldılar. O anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.



Son Güncelleme: 11.10.2020 23:54
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşOrman YangınıSöndürme Çalışmaları
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