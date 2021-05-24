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43 ilin bağlantı yolu trafik yoğunluğuna sebep oldu!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kısa süre önce son bulurken memleketinden dönmek isteyen kişiler dönüş yolunda trafiğe maruz kaldı. ‘Kilit kavşak’ olarak bilinen yol trafiği kitlerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:41
43 ilin bağlantı yolu trafik yoğunluğuna sebep oldu!
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Kısa süre önce tüm yurtta uygulanan tam kapanmanın bitimi ardından memleketine giden vatandaşlar şehir dışından dönmeye devam ediyor. 17 Mayıs sabahı kısıtlama son bulurken 43 ilin yolunu bağlayan Kırıkkale yolunda uzun kuyruklar meydana geldi.  En çok Kırıkkale-Kayseri yolunda araçlar zor anlar yaşarken trafik ekipleri, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor. Kısıtlamanın ardından kısa bir süre geçmesine rağmen yollarda hala trafik yoğunluğu yaşanırken vatandaşlar yollarda uzun kuyruklara maruz kaldı.


 


 


 


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:41
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Anahtar Kelimeler:
43 Ilin Bağlantı YoluKırıkkaleTrafik
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