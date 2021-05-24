43 ilin bağlantı yolu trafik yoğunluğuna sebep oldu!

Kısa süre önce tüm yurtta uygulanan tam kapanmanın bitimi ardından memleketine giden vatandaşlar şehir dışından dönmeye devam ediyor. 17 Mayıs sabahı kısıtlama son bulurken 43 ilin yolunu bağlayan Kırıkkale yolunda uzun kuyruklar meydana geldi. En çok Kırıkkale-Kayseri yolunda araçlar zor anlar yaşarken trafik ekipleri, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor. Kısıtlamanın ardından kısa bir süre geçmesine rağmen yollarda hala trafik yoğunluğu yaşanırken vatandaşlar yollarda uzun kuyruklara maruz kaldı.













