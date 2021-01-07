42 yaşındaki okul müdürü, okul tuvaletinde kendini astı

Olay, Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi’nde meydana geldi. Ortaokul müdürü olan Hüseyin Akyüz’e ulaşamayan mahalle muhtarı okula gitti. Okuldaki diğer yetkililerle birlikte Hüseyin Akyüz’ü arayan muhtar, 3’üncü kattaki tuvalet kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Kapıyı kırınca korkunç manzarayla karşılaştılar

Bir süredir psikolojik tedavi görüyormuş

Muhtar ve okul yetkilileri tuvaletin kapısını kırınca Hüseyin Akyüz’ü tavana iple asılmış bir halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akyüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kendini asarak canına kıyan Hüseyin Akyüz’ün bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve panik atak sorunu yaşadığı öğrenildi. Genç okul müdürünün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.