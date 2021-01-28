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42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu!

Samsun’da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün son dakika haberine göre ormanlık alanda ölü bulunduğu ortaya çıktı. Kadını bir başka yerde öldürüp daha sonra Arzu Aygün’e ait olan cesedi ormanlık alana bıraktığını öne süren şüpheli ise gözaltına alındı.

28 Ocak 2021 Perşembe 13:27
42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu!
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Samsun Atakum ilçesinde yaşayan 2020 yılında 17 Aralık’ta evden ayrılan ve bir daha haber alınmayan Arzu Aygün (35) yakınlarının merak etmesi üzerine Denizevleri Polis Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri 35 yaşında 2 çocuk annesini bulmak için operasyon başlattı. Son dakika haberine ormanlık alanda cesede ulaşan polis ekipleri Arzu Aygün’e ait olduğu öğrenildi. Aygün ile yaşadığı öne sürülen Muharrem Coşkun ise olayın ardından gözaltına alındı. Muharrem Coşkun emniyetteki ifadesinde ilk olarak genç kadını otomobilinde öldürdüğünü ve daha sonra cesedini Terme ilçesine bağlı Kozluk mahallesinde bulunan ormanlık alana attığını itiraf etti. Cesede ulaşan polis ekipleri otopsi yapılması üzerine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek morga kaldırıldı.

“Çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim.”

42 gündür polis ekipleri tarafından aranan kadının katil zanlısı ise olay günü yaşananları anlatırken pişman olduğunu dile getirdi. Beraber gezmeye gittiklerini ve kıskançlık yüzünden tartışma yaşadıklarını söyleyen Coşkun ifadesinde: “Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.



Son Güncelleme: 28.01.2021 13:27
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Anahtar Kelimeler:
SamsunAtakumKadın CinayetiArzu AygünMuharrem Coşkun
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