42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu!

“Çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim.”

ilçesinde yaşayan 2020 yılında 17 Aralık’ta evden ayrılan ve bir daha haber alınmayan(35) yakınlarının merak etmesi üzerine Denizevleri Polis Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri 35 yaşında 2 çocuk annesini bulmak için operasyon başlattı. Son dakika haberine ormanlık alanda cesede ulaşan polis ekipleri Arzu Aygün’e ait olduğu öğrenildi. Aygün ile yaşadığı öne sürülenise olayın ardından gözaltına alındı. Muharrem Coşkun emniyetteki ifadesinde ilk olarak genç kadını otomobilinde öldürdüğünü ve daha sonra cesedini Terme ilçesine bağlı Kozluk mahallesinde bulunan ormanlık alana attığını itiraf etti. Cesede ulaşan polis ekipleri otopsi yapılması üzerine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek morga kaldırıldı.

42 gündür polis ekipleri tarafından aranan kadının katil zanlısı ise olay günü yaşananları anlatırken pişman olduğunu dile getirdi. Beraber gezmeye gittiklerini ve kıskançlık yüzünden tartışma yaşadıklarını söyleyen Coşkun ifadesinde: “Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.