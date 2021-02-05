4 Şubat 2021 Süper Loto sonuçları açıklandı

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen SüperLoto ve her Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto kazandırmaya devam ediyor. 4 Şubat Perşembe gününe ait olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da Milli Piyango YouTube hesabı üzerinden çekildi.

Bugün yani 4 Şubat 2021'e ait Süper Loto'nun kazandıran sayıları belli oldu. Bu sayılar 14, 40, 41, 52, 57 ve 59 oldu. Altı bilen herhangi bir kişi olmazken beş bilen 10 kişi 35 bin liranın sihibi oldu. Ayrıca dört bilen 933 kişi ise 593 TL kazandı.

Süper Loto nasıl oynanır?

Bir ile altmış arasından 6 sayı tahmin etmeye dayanan Süper Loto, intenetten oynanabildiği gibi Süper Loto bayilerinden de oynanabilmektedir.