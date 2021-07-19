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4 kişilik masayı 30 bin liraya satan Bodrum esnafı çifte bayram yapıyor!

Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirmek isteyen Bodrum işletmecileri adeta para basıyor. Bodrum'da lüks bir kebap işletmesinin 4 kişilik bir masayı 30 bin liraya satması pes artık dedirtti.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:46
4 kişilik masayı 30 bin liraya satan Bodrum esnafı çifte bayram yapıyor!
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Yaz başından bu yana alt yapı sorunları yaşayan Bodrum'da elektrik ve su sıkıntıları da yaşanırken, bayramı fırsat bilen tatilciler için esnaflar neredeyse çifte bayram yaşamaya başladılar. Geçtiğimiz bayramı da acısını çıkaran esnaflardan lüks bir kebapçı 4 kişilik masayı bir müşterisine 30 bin liraya kapattı.

Koronavirüs kısıtlamalarının kalkması ve normalleşmeye geçiş sürecinin başlatılması sonrası gelen 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte Bodrum, Çeşme ve Kaş beldeleri neredeyse nüfus patlaması yaşadı. Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinin otellerinde yer kalmadığı belirtilirken Bodrum'da araç kuyruklarının 5 km'ye kadar uzadığı öğrenildi. Bayramdan önce 750 TL ye girilen lüks beach'lerin bayramda sürecinde fiyatları bin 250 TL ye kadar çıktı. İki kişilik bir ailenin bir beach'e girebilmeleri için 2 bin 500 lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.

Restoranların rezervasyonlarının ise tam dolu olduğu öğrenilirken yer bulmak imkansız hale geldiği restoranlar erken rezervasyon yaptırmanın bedellerini de ağırlaştılar. Gelen talepleri karşılayamayan mekan sahipleri, müşterilerden uçuk fiyatlar istemeye başladılar.  

Geçtiğimiz gün Bodrum'da bulunan lüks bir kebapçının 4 kişilik masasını bir müşterisine 30 bin liraya sattığı belirtilirken çifte bayram yapan Bodrum'lu işletmecilerin geçtiğimiz sezonun acısını çıkarttıkları söyleniyor.


Son Güncelleme: 19.07.2021 12:46
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Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıBordum30 BinRestoran
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