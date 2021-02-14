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4 ilde sit alanları Resmi Gazete kararı ile tescillendi!

4 ilde koruma altına alınması talep edilen bölgeler son yayınlanan Resmi Gazete ile tescillenerek koruma altına alındı. Çıkan kararlar sonrasında izinsiz hiçbir çalışma yapılamayacağı açıklanırken nerelerin sit alanı ilan edildiği merak edilmeye başlandı.

14 Şubat 2021 Pazar 17:49
4 ilde sit alanları Resmi Gazete kararı ile tescillendi!
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4 ilde bulunan belirli bölgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından SİT alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bölgelerin sit alanı ilanları Resmi Gazetede yayınlanarak tescillendi.

Zonguldak, Denizli, Isparta ve Konya’da bulunan bazı doğal bölgeler sürdürülebilir koruma, kontrollü kullanım ve nitelikli doğal koruma anlamında sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.  Karar Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra tescillenirken bölgede izinsiz hiçbir işleme izin verilmeyeceği açıklandı.

Sit alanı ilan edilen bölgeler Zonguldak’ın Cehennemağzı Mağaraları, Denizli Honaz Dağı Milli Parkı, Isparta Beyşehir Gölü ve Pınargöz mağaraları, Konya Beyşehir Gölü sit alanı ilan edilen bölgeler oldu.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:49
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4 IlSit AlanıResmi GazeteTescillendi
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