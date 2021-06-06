4 Haziran vakaları açıklandı! Can kaybı 100'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı 4 Haziran 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce açıkladı.

Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 224 bini aşkın test yapılırken, 6 bin 169 kişide vaka tespit edildi.

552 kişi hastanelere yatırıldı

Can kaybı 100'ün altında

Koronavirüs testi pozitif çıkan 552 kişi ise hastalığı ağır geçirdikleri sebebiyle hastanelere kaldırıldı.

Hastalık sebebiyle bugün ülke genelinde 94 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 47 bin 976 olarak kayıtlara geçti.Son açıklanan resmi rakamlara göre ağır hasta sayısı bin 183 olurken, bugün iyileşen kişi sayısı ise 7 bin 617 olarak kayıtlara geçti.

4 HAZİRAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU