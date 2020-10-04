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4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugün bin 429 yeni vaka tespit edildi

4 ekim tarihli koronavirüs günlük vaka tablosu açıklandı. Bugün hastanelerde yapılan 104 bini aşan koronavirüs testlerinden bin 429 test pozitif çıktı.

04 Ekim 2020 Pazar 19:37
4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugün bin 429 yeni vaka tespit edildi
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Yaşanan koronavirüs pandemi sürecinde vaka sayıları dikkatle takip edilirken, 4 Ekim tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Sağlık kuruluşlarında 4 ekim tarihinde yapılan korona virüs test sayısı 104 bin 402 olurken, test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı bin 429 oldu.


Bugün koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 57 olurken ,toplam vefat sayısıda 8 bin 441 oldu.

Günlük vaka sayılarının açıklandığı sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada ağır hasta sayısının ise bin 475 olduğunu duyurdu ve rehavete kapılmamamız gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

4 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 04.10.2020 19:37
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