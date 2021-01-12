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4/D TİS görüşmeleri ne zaman yapılacak?

Kamu Toplu İş Sözleşmesi için yeni döneme girildi. Bu yıl iş kollarına alınacak olan 900 bin 4/D işçi de sözleşmeye dahil edilecektir. Peki TİS 2021 yılında ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde…

12 Ocak 2021 Salı 19:18
4/D TİS görüşmeleri ne zaman yapılacak?
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Kamu Toplu İş Sözleşmesi (TİS) için yeni döneme girildi. Türk-İş ile hükümetin 1,5 yıl önce sıkıntılı geçen bir TİS süreci geçiren eski TİS için son tarihler yaklaşmaktadır. TİS’e eklenecek yeni bir madde ise 900 bin 4/D işçi de dahil edileceğidir. 1 Kasım’da taşerondan kadroya geçirilen işçilerin iş kollarına alınmasıyla işçiler birçok mağduriyetin giderileceğini düşünmüştü fakat işçilerin çoğu yeni iş sözleşmesine dahil edilmemişti. 2021 yılında ise 4/D işçiler iş sözleşmesi içerisine girecektir. Görüşmelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili Hükümet veya Türk-İş’ten henüz bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin yaz aylarında gerçekleşeceği düşünülüyor. Görüşmede önemli olarak görüşülecek olan maddelerin başında ise maaş zammı, tayin hakkı ve görev tanımının belirlenmesi yer almaktadır. 



Son Güncelleme: 12.01.2021 19:18
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Anahtar Kelimeler:
Kamu Toplu İş SözleşmesiTİS4/D Işçi
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