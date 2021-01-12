4/D TİS görüşmeleri ne zaman yapılacak?

) için yeni döneme girildi. Türk-İş ile hükümetin 1,5 yıl önce sıkıntılı geçen bir TİS süreci geçiren eski TİS için son tarihler yaklaşmaktadır. TİS’e eklenecek yeni bir madde ise 900 bin 4/D işçi de dahil edileceğidir. 1 Kasım’da taşerondan kadroya geçirilen işçilerin iş kollarına alınmasıyla işçiler birçok mağduriyetin giderileceğini düşünmüştü fakat işçilerin çoğu yeni iş sözleşmesine dahil edilmemişti. 2021 yılında ise 4/D işçiler iş sözleşmesi içerisine girecektir. Görüşmelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili Hükümet veya Türk-İş’ten henüz bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin yaz aylarında gerçekleşeceği düşünülüyor. Görüşmede önemli olarak görüşülecek olan maddelerin başında ise maaş zammı, tayin hakkı ve görev tanımının belirlenmesi yer almaktadır.