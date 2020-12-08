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4 çocuk annesi kadın, babasının evinde kendini astı

Gaziantep'te eşiyle boşanma aşamasında olan 4 çocuk annesi kadın, babasının evinde kendini iple tavana asarak intihar etti.

08 Aralık 2020 Salı 15:18
4 çocuk annesi kadın, babasının evinde kendini astı
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Dün gece 8 Şubat Mahallesi’nde meydana gelen olayda 27 yaşındaki Duygu Y, aylar önce madde bağımlısı eşinin yanından ayrılarak baba evine yerleşti. 4 çocuk annesi kadın, yalnız olduğu odada kendisini iple tavana asarak intihar etti.

Yakınları cansız bedeniyle karşılaştı

Duygu Y.’nin uzun süre odadan çıkmaması üzerine odaya giren yakınları, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Korkunç manzarayı gören yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Duygu Y.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:18
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepIntiharTavana Astı
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