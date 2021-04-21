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37 yaşındaki kadın hayatının şokunu yaşadı! Şişkinlik sandığı karnından 1,5 kilo miyom çıktı!

İstanbul’da kasık ağrısı ve karındaki şişkinlik şikâyeti ile hastaneye giden 37 yaşındaki Gülnara Elmuradova, karnında miyom taşıdığını öğrendi. 13 miyom taşıyan Elmuradova, gerçeği öğrenince şok oldu. Ayrıntılar haberimizde

21 Nisan 2021 Çarşamba 17:49
37 yaşındaki kadın hayatının şokunu yaşadı! Şişkinlik sandığı karnından 1,5 kilo miyom çıktı!
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İstanbul’da yaşayan 37 yaşındaki Gülnara Elmuradova, uzun süredir ağrısını çektiği kasık ağrısı ve kanındaki şişlik sayesinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Yapılan tetkik sonuçlarında gerçeği öğrenen genç kadın hayatının şokunu yaşadı.

 Ultrason ve manyetik rezonans görüntüleri çektiren genç kadın kanında çok sayıda dev miyomlar yaşadığını öğrendi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay Elmuradova’nın ameliyata girerek genç kadının hayatını kurtardı. Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay miyomların iyi huylu kitleler olduğunu açıkladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Özay, genç kadının anne olmasının istemesi üzerine rahmini koruyarak miyomları çıkardığını açıkladı. 1,5 kilo olan, en büyüğü 14 santimetreye ulaşan, toplam 13 adet miyom çıkarılan hastanın kanından 10 santim ameliyat kesesinden çıktığı öğrenildi.

İyi huylu kitleler halinde olan miyomlar rahmin kas tabakasından kaynaklandığını söyleyen Dr. Özay, birçok kadında rastlandığını söyledi.  Dr. Özay: “Çoğu zaman büyüme ile orantılı olarak ek bulgular da verebilen miyomlar, aşırı âdet kanamaları, adet düzensizliği ve karın ağrısı, cinsel ilişki sonrası kanama, adet arası dönemde ara kanama, sık sık idrara çıkma, karında büyüme veya şişlik, adet dönemlerinde ya da cinsel ilişki sırasında kuyruk sokumuna doğru ağrı ve fazla miktarda kanamaya bağlı kansızlığa neden olabilir.” ifadelerini kullandı. Kadınların sık sık kadın doğuma ve jinekologlara gözükmesi gerektiğini vurguladı.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
13 MiyomKasıkşişkinlikYakın Doğu üniversitesi
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