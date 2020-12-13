36 yaşındaki kişi park halindeki kamyonette ölü bulundu

ilçesindeki bir çocuk parkı yakınlarında meydana gelen olayda,in şoför koltuğunda bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık personellerinin ilk incelemesinde, şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinde yaşamını yitiren kişinin 36 yaşındaki Şeyhdavut Karaoğlu olduğu tespit edildi.

Savcının incelemelerinin ardından Karaoğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karaoğlu’nun vücudunda darp izine rastlanmazken, ilk incelemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.