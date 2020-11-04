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34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki 6,6'lık deprem sonrasında yıkılarak 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı.

04 Kasım 2020 Çarşamba 17:32
34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı
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Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkılarak 34 kişiye mezar olmuştu. Depremden saniyeler sonra yıkılan Rıza Bey Apartmanı, depremde yıkılan en büyük bina olarak kayıtlara geçerken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

91 saat sonra minik Ayda kurtarılmıştı

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasından tam 91 saat sonra 3 yaşındaki minik Ayda Gezgin, mucizevi bir şekilde kurtarılarak tüm Türkiye’ye umut olmuştu.


Öte yandan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 34 cansız beden çıkarıldı.

İşte 32 daire ve 5 dükkanlı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı:

 




Son Güncelleme: 04.11.2020 17:32
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Anahtar Kelimeler:
Rıza Bey ApartmanıBayraklıIzmirDeprem
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