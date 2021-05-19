33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk Bayrağı açıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm illerde olduğu gibi Eskişehir’de de kutlandı. Eskişehirliler stadyumdaki kutlamalarda dev Türk Bayrağı açtı.

Kutlama, antrenörlerden ve gönüllü öğrencilerden oluşuyordu. 80 kişilik bu ekip, 33 bin seyirci kapasiteli Eskişehir Stadı’nda bir araya geldi.

Programda, Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” isimli şiirinin okunmasının ardından saat 19.19’da antrenörlerin ve öğrencilerin taşıdığı 50 metrekarelik bayrak, sahasında ortada açılarak İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe katılanlar arasında Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy gibi isimlerde vardı.