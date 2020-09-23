İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...

32 dakikada dinlene dinlene arabayı parçaladı

Mersin’de park halinde bulunan bir arabayı sebepsizce tekmelemeye başlayan arabaya taşla zarar veren bir kişi rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Biraz dinlenerek arabaya zarar vermeye devam eden şahıs yarım saat boyunca arabaya zarar vermeye devam etti. Park halindeki arabaya 37 bin TL’lik zarar verdi. Şikâyet üzerine yakalanan şahıs gözaltına alınırken o anlar güvenlik kameralar ile çekildi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 15:02
32 dakikada dinlene dinlene arabayı parçaladı
Takip Et:

Mersin’de gerçekleşen olayda merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde gece kimliği bilinmeyen bir kişi İsmail Turgay Uçak adlı bir kişinin vatandaşın arabasına zarar verdi.Sabah saatlerinde arabasının yanına giden Uçak arabasının zarar görmüş ve hasarlı olduğunu görünce hemen polise başvurdu.


İnceleme başlatan Polis ekipleri kamera kayıtlarını izlediklerinde büyük şok yaşadılar. Kayıtlarda bir kişi yarım saat boyunca arabaya tekmeler atarak aynasını kırarak arabasını çizerek zarar verdiğini görüyor. 

Mersin’in göbeğinde gerçekleşen olayda çevreden geçen kimsenin olayı umursamaması arabaya zarar veren kişinin rahat tavırları izleyenleri çok şaşırttı. Toplamda 37 bin TL’lik zarara uğratılan araba için sahibi zarar veren kişiden şikayetçi oldu.



Son Güncelleme: 23.09.2020 15:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MersinAraba Parçaladılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karton toplama kavgası kanlı bitti
Karton toplama kavgası kanlı bitti
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı!
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı!
Menajerimi Ara dizisinin bu haftaki sürpriz konuğu belli oldu!
Menajerimi Ara dizisinin bu haftaki sürpriz konuğu belli oldu!
Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmeler başlıyor!
Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmeler başlıyor!
Ankara’da sağlık çalışanlarına yapılan saldırı hakkında soruşturma!
Ankara’da sağlık çalışanlarına yapılan saldırı hakkında soruşturma!
İstanbul'da döner bıçaklı kavga! Birbirlerine girdiler
İstanbul'da döner bıçaklı kavga! Birbirlerine girdiler

Popüler Haberler

Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2020 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2020
2020 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?
İhtiyaç sahibi olan kişilere müjde! Aile ve Çalışma Bakanlığı 20.000 TL yardımda bulunmaktadır!
TV8 Kırmızı Oda dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
Subay ve Yedek Subay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? Çalışma şartları nasıldır?
Acil destek kredisi ne zaman verilir? 2020
Vakıfbank emekliye promosyon ödemeleri ne kadar? Vakıfbank ile emeklilere 750 TL promosyon kampanyası
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları 2 Kasım Cumartesi - Astrolojik yıldız falınız bugün günlük hayatınız için neler söylüyor?
Kimler yeşil pasaport alabilir? Yeşil pasaport alma şartları nelerdir? Hususi pasaport kimlere verilir?
Emekliyim Nasıl Kredi Alabilirim? En Uygun Emekli Kredisi Veren Bankalar
2020 Emlak vergisi ödeme tarihleri
Çekirge istilası nedir? Çin ve Hindistanda görülen çekirge istilası Türkiye'ye mi geliyor?
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 kredi kampanya detayları
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 23 Eylül 2020 Çarşamba
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?
Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.