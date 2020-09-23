32 dakikada dinlene dinlene arabayı parçaladı

Mersin’de gerçekleşen olayda merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde gece kimliği bilinmeyen bir kişi İsmail Turgay Uçak adlı bir kişinin vatandaşın arabasına zarar verdi.Sabah saatlerinde arabasının yanına giden Uçak arabasının zarar görmüş ve hasarlı olduğunu görünce hemen polise başvurdu.

İnceleme başlatan Polis ekipleri kamera kayıtlarını izlediklerinde büyük şok yaşadılar. Kayıtlarda bir kişi yarım saat boyunca arabaya tekmeler atarak aynasını kırarak arabasını çizerek zarar verdiğini görüyor.

Mersin’in göbeğinde gerçekleşen olayda çevreden geçen kimsenin olayı umursamaması arabaya zarar veren kişinin rahat tavırları izleyenleri çok şaşırttı. Toplamda 37 bin TL’lik zarara uğratılan araba için sahibi zarar veren kişiden şikayetçi oldu.