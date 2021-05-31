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31 Mayıs korona virüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 6 bin 493 vaka tespit edilirken, 122 kişi hastalık sebebiyle can verdi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:01
31 Mayıs korona virüs vaka tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce duyurdu. 

Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde 219 bin 461 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 6 bin 493 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan 596 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Can kaybı 122 oldu

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 122 olurken, toplam can kaybı 47 bin 527 olarak açıklandı. Son 24 saat içinde ise 9 b,n 582 hasta iyileşip eski sağlıklarına kavuştu.

31 MAYIS 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:01
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Vaka Tablosu31 MAYIS VAKA TABLOSU
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